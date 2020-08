Skal ha kjørt traktor med 2,86 i promille

Det er politiadvokat Ine Knutsen Stenevik som har tatt ut tiltale mot en 42 år gammel mann fra Klepp.

Den går blant annet ut på at han den 7. september i fjor skal omkring klokken 19.30 skal ha kjørt en traktor på veier i Klepp mens han var påvirket av alkohol.

En utåndingsprøve av ham tatt klokken 20.37 samme dag skal ha vist en alkoholkonsentrasjon på 1,43 milligram per liter, noe som tilsvarer en promille på 2,86.

Ifølge tiltalen skal han også ha ført traktoren til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort for vedkommende gruppe av motorvogner.

Også klokken 15.55 den 31. juli i fjor skal han kjørt bil på Klepp mens han var påvirket av alkohol og narkotiske tabletter.

I forbindelse med denne kjøringen skal han ha unnlatt å stoppe for politiet til tross for at det var gitt tegn om å stanse.

42-åringen må også svare for å ha hatt et skytevåpen på offentlig sted. Omkring klokken 03.20 den 24. oktober skal han på Klepp ha vært i besittelse av en salongrifle.

Han skal også ha oppbevart våpen og ammunisjon uten at dette var forsvarlig nedlåst.

Saken skal opp i Jæren tingrett 11. november. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om tap av føreretten til 42-åringen.

