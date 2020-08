Skal ha kjørt over stor beplantet rundkjøring og rett i grøften

Kjøreturen fant sted den 12. april i år omkring klokken 03.45 på FV 44 ved Stangeland på Sandnes.

Blant annet var den 23 år gamle mannen tiltalt for uaktsom kjøring ved at han kjørte over en stor beplantet rundkjøring og rett i grøften på andre siden, med den følge at bilen havnet på taket og det oppsto stor skade på bilen.

I forbindelse med dette erkjente 23-åringen straffskyld, men forklarte i retten at han ikke husket noe av dette.

Stavanger tingrett tok kontakt med en politiet i den forbindelse og en politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt opplyste at hensynet til å få pådømt saken tilsa at siktelsen om uaktsom kjøring ble frafalt.

Stavanger tingrett kom imidlertid at han skulle dømmes for å ha kjørt bil med promille og viste til at denne ble målt til 2,0 klokken 05.30 den aktuelle dagen.

I skjerpende retning la retten vekt på at kjøringen hadde et betydelig farepotensial. I formildende retning ble det lagt vekt på 23-åringens uforbeholdne tilståelse.

Dermed kom Stavanger tingrett til at han skulle dømmes til fengsel i 24 dager og at han må betale en bot på 10.000 kroner. I tillegg mistet han førerretten i to år og seks måneder.

