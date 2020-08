Skal ha kjørt i hasjrus, gått tom for drivstoff og blitt stående i veibanen

Saken skal opp i Stavanger tingrett den 22. september i år.

Bakgrunnen for det er at han den 12. september i fjor, omkring klokken 08.20, skal ha kjørt bil på E 39 i nordgående retning i Stavanger mens han var påvirket av cannabis.

Mannen er også tiltalt for uaktsom kjøring.

Dette ved at bilen ikke hadde tilstrekkelig med drivstoff og stanset, og deretter skal ha stått delvis ut i veibanen, slik at den var til fare for den øvrige trafikk.

Ifølge tiltalen skal mannen ha havarert like etter Byhaugtunnelen.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om at 24-åringen skal miste førerretten.

LES OGSÅ: Tatt med 1,79 i promille

LES OGSÅ: Jobbet i transportfirma og valgte å svindle Nav