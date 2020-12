Skal ha kjørt bil i pillerus

13. januar må en 24 år gammel kvinne møte i Jæren tingrett for ruskjøring.

Bakgrunnen for det er at hun 9. februar i år, omkring klokken 22.50, i Gjesdal skal ha kjørt bil til tross for at hun var påvirket av berusende eller bedøvende midler.

En blodprøve tatt av henne klokken 23.29 samme dag skal ha vist en konsentrasjon av diazepam-ekvivalenter på 0,962 mikromol mer liter.

Ifølge tiltalen skal kjøreturen også ha funnet sted uten at 24-åringen hadde gyldig førerkort.

