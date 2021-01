Skal ha hatt en god del narkotika inne i fengselet

Saken mot den 49 år gamle mannen skal opp i Jæren tingrett 23. mars i år. Ifølge tiltalen skal han 17. desember 2018 ha hatt 8,1 gram hasj, 2,6 gram amfetamin og diverse narkotiske tabletter i et fengsel i distriktet.

På formiddagen 18. desember 2018 skal han ha sagt til to fengselsbetjenter at han skulle «knuse trynet på» en tredje fengselsbetjent og at «det er ikke en trussel, men et løfte».

Han skal også ha sagt at «hvis jeg treffer ham ute skal jeg sparke ham i ansiktet herfra og til månen» eller lignende.

Vedkommende skal dagen i forveien ha besluttet å anbringe 49-åringen i en sikkerhetscelle i fengselet.

LES OGSÅ: Ble tatt for ruskjøring – fant både kokain og dopingmidler hos ham

LES OGSÅ: Tatt med en blanding av kokain og amfetamin