Skal ha hatt 268 gram marihuana

En 39 år gammel mann fra Klepp må møte i Jæren tingrett for ulovlig tilvirkning av narkotika.

Ifølge tiltalen skal han forut for den 16. mars 2018 i en bolig i Sandnes, etter å ha installert teknisk utstyr som var egnet for formålet, forsøkt å dyrke fram 49 cannabisplanter – og at dette ha gitt et utbytte på minst 1470 gram THC-holdig plantemateriale (marihuana).

LES OGSÅ: Kjørte i narkorus, uten gyldig førerkort, med 47,7 gram hasj og 198 tabletter i bilen

Han skal ikke ha lykkes med dette, fordi at dyrkingen ble oppdaget av politiet før innhøstingen.

Tiltalen lyder på at han på samme sted høsten 2017 dyrket fram et ukjent antall cannabisplanter, hvorav det den 16. mars 2018 ble beslaglagt 268,6 gram marihuana.

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale i saken som skal opp i Jæren tingrett den 16. november.

LES OGSÅ: Kjørte bil i hasjrus med hasj i bilen

LES OGSÅ: Forklarte at «når han spiser Rivotril får han en kriminell tankegang med en gang»