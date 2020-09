Skal ha hatt 14 stjålne bankkort

Saken skal opp i Jæren tingrett den 28. oktober i år og det er politiadvokat Christine Nessa som har tatt ut tiltalen mot en 43 år gammel mann fra Bryne.

Ifølge tiltalen skal han lørdag 29. juni i fjor ha skaffet seg eller mottat 14 bankort til tross for at han forsto at gjenstandene var utbytte av straffbare handlinger.

I august i fjor skal han også ha stjålet to bankkort fra postkasser på Bryne.

Subsidiært er han tiltalt for heleri av disse to bankkortene.

12. juni i fjor skal han også vært på et kjøpesenter på Klepp.

Her skal han sammen med en kvinne ha brukt to kredittkort tilhørende en annen mann og handlet for 20.595 kroner.

