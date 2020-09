Skal ha griset til toalett hos bruktbilforhandler

Det er statsadvokat Arvid Malde som har tatt ut tiltale mot en 38 år gammel mann fra Klepp.

27. november i fjor, omkring klokken 21.40, skal mannen ha vært hos en bruktbilforhandler på Jæren.

Her skal han ha knust en rute på en uregistrert campingvogn, knust en mindre del på en siderute til en uregistrert bobil og ødelagt ladeporten til en elbil.

Han skal også revet av skiltplaten til en uregistrert bil, tilgriset toalettet og skrudd ned en lyskuppel.

13. september i fjor, i forbindelse med at politiet skulle foreta en ransaking hjemme hos ham, skal han ha sagt at han skulle banke dem alle tre.

Trusler

Da en politibetjent skal ha tatt tak i armen hans skal han satt seg kraftig til motverge og prøvde å slå politibetjenten.

Ifølge tiltalen skal han ha gjort dette for å påvirke tjenestehandlingen.

19. desember i fjor skal han også ha truet en mann via en chattetjeneste.

26. februar i år skal han også ha gått mot en mann med et balltre hevet over hodet og slått etter ham mens han skal ha gitt uttrykk for at han skulle ta mannen.

Saken skal opp i Jæren tingrett 17. november i år.

