Skal ha forsøkt å ta opp lån i en annen manns navn

Det er satt av to dager til saken mot 44-åringen som skal opp i Stavanger tingrett 7. desember. Blant annet er han tiltalt for grovt bedrageri. I perioden fra 23. mars til 10. april i fjor skal han ha forsøkt å forlede flere banker til å utbetale kredittlån ved å oppgi en annen mann som låntaker ved uberettiget bruk av hans personopplysninger. Ifølge tiltalen medførte handlingen fare for tap for bankene og/eller mannen han benyttet navnet til.

I løpet av perioden 13. til 15. september i år skal han også ha brutt seg inn i en hytte i Sandnes kommune. Her skal han ha forsynt seg med klær, solbriller, lommelykt og noe alkohol.

16. mai i fjor skal han også ha brutt seg inn i postkasser til et sameie på Storhaug i Stavanger og stjålet post fra flere av beboerne. 8. juni i år skal han også ha stjålet en tilhenger fra en adresse på Forus.

LES OGSÅ: Jente (15) skal ha tatt krokfot på politi

Flere båter

44-åringen er også tiltalt for befatning med flere båter. Blant annet skal han stjålet en båt fra Klasaskjeret 17. mai i fjor og kjørt med denne til Ølensvåg. Subsidiært er han tiltalt for heleri av denne båten. Mens han oppholdt seg i

Ølensvåg skal han ha vært i besittelse av et stjålet pass og diverse nøkler.

Han er også tiltalt for heleri av to båter som ble stjålet fra Hundvåg 16. og 17. september i år.

I perioden fra 26. mars til 6. mai i år skal han også ha forledet en mann til å leie ut leiligheten sin ved å utgi seg for å være en annen mann og at faktura for oppholdet skulle sendes til Helse Bergen. Han skal også ha fått ut varer fra en byggevarebutikk for 8829 kroner og forledet butikken til å sette beløpet på fakturaen til et byggefirma.

Både 1. mai og 11. juni i år skal han ha stjålet biler som han har kjørt med. Den siste kjøreturen skal også ha funnet sted mens han var ruset på amfetamin, og til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort. 27. juni i år skal han også ha vært i besittelse av en stjålen elsykkel, et visakort og et adgangskort tilhørende to andre personer.

16. september i år skal han også tatt seg inn i en bolig på Storhaug og forsynt seg med en PC.

LES OGSÅ: Tesla-fører kjørte i 102 km/t i 80-sone – mistet førerkortet

LES OGSÅ: Har frigitt navn på mann som omkom i trafikkulykke