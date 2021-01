Skal ha forsøkt å drepe mann med kniv

Det er statsadvokat Tore Kulstad som har tatt ut tiltale mot en 29 år gammel mann fra Madla Bydel.

Tiltalen lyder på at 29-åringen har forsøkt å drepe en annen. Dette ved at natt til 4. juni i fjor skal ha forsøkt å drepe en mann ved at han skal ha stukket ham fire ganger med kniv. Tre av stikkene skal ha vært i bukregionen, mens det fjerde skal ha vært i venstre lår.

Som en følge av knivstikkingen skal fornærmede ha fått svært omfattende skader. Ifølge tiltalen lyktes ikke 29-åringen med å drepe fornærmede da han fikk tilkalt politi og ambulanse.

Det er satt av fire dager til saken som skal opp i Stavanger tingrett 26. januar.

Det vil bli lagt ned påstand om dom på overføring til tvungent psykisk helsevern.

