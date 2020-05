Skal ha diktet opp biltyveri

1. september i fjor skal 22-åringen ha dratt til Sandnes politistasjon og forklarte at han dagen før var blitt overfalt av en ukjent gjerningsmann og frastjålet flere verdisaker, samt bilen sin.

Ifølge tiltalen var den anmeldte handlingen oppdiktet for å unndra seg straffeforfølgning i forbindelse med en annen straffesak som var under etterforskning.

Natt til den 31. august skal det ha skjedd relativt mye i forbindelse med 22-åringen bilkjøring.

Blant annet er han tiltalt for å ha kjørt på en bil på Varatun slik at denne ble bulket og risset opp på høyre side.

Tiltalen lyder også på at han i Gjesdalveien skal ha kjørt uaktsomt idet han ikke overholdt vikeplikten i et kryss, noe som førte til at han kolliderte med en annen bil slik at det oppsto skade på person og kjøretøy.

Etter at han skal ha krasjet skal han også ha forlatt stedet uten å oppgi personalia til den andre føreren.

Saken skal opp i Jæren tingrett den 15. juni og det er tatt forbehold om at 22-åringen skal betale erstatning.

