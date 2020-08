Skal ha brutt seg inn i bolig og forsynt seg med lommebok og innsamlingsbøsse

Det er politiinspektør Mina Kristin Rød som har tatt ut tiltale mot en 32 år gammel mann fra Stavanger.

Blant annet lyder tiltalen på grovt tyveri ved at det særlig legges vekt på at gjerningspersonen har tatt seg inn i en bolig eller et fritidshus.

13. september 2018, omkring klokken 20.30, skal 32-åringen tatt seg inn i en bolig på Våland i Stavanger.

Her skal han ha forsynt seg med en lommebok med innhold, bilnøkler og en innsamlingsbøsse.

32-åringen må også svare for oppbevaring av narkotika.

Blant annet skal han ha oppbevart 95 gram hasj i Dusavikveien omkring klokken 20.55 den 1. september 2018. Da 32-åringen ble pågrepet skal han også ha båret en kniv uten aktverdig formål.

Samme kveld som tyveriet fant sted skal han ha oppbevart seks gram hasj.

17. september 2018 skal han også ha slått en bussjåfør i ansiktet. Hendelsen skal ha funnet sted klokken 18.00 på Gamle Somavei i Sandnes.

Samme dag skal han også ha båret et lekevåpen og ifølge tiltalen kunne dette lett forveksles med et skytevåpen.

Saken skal opp i Stavanger tingrett den 21. august.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning på inntil 12.000 kroner i forbindelse med innbruddet.

