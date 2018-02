Sjalu mann banket feil fyr

Roganytt

En 21 år gammel mann fra Sandnes er dømt for ran og vold.

Ranet fant sted på Ganddal den 10. september 2016 omkring klokken 01.45. Fornærmede hadde vært på en kollegasamling og var på vei hjem fra denne. Hun tok toget hjem sammen med en kollega og de gikk begge av på Ganddal stasjon.

21-åringen befant seg på stasjonen der han tok farvel med kjæresten som tok et nordgående tog. Han ble oppmerksom på at fornærmede hadde en liten veske hengende over skulderen. Han hadde kranglet med kjæresten, var sint, hadde drukket og hadde lite penger og bestemte seg der og da for å ta vesken. Dermed fulgte han etter de to kvinnene som etter kort tid skilte lag.

Fornærmede merket at noen kom bak henne, og 21-åringen tok da et armtak rundt halsen hennes og klemte til. Med armtaket godt festet bøyde han henne bakover og ned i bakken og trakk henne noen meter inn i et smug ved et kontorbygg. Fornærmede fikk problemer med å puste og prøvde å komme seg løs. Hun tenkte at nå kom hun til å dø og tenkte på barnet sitt.

21-åringen sa ikke noe mens han holdt henne og fornærmede forsto ikke hva han ville gjøre med henne.

Hun så aldri ansiktet hans, men klarte å vri hodet sitt slik at hun fikk luft til å rope om hjelp. Hun klarte også å klype ham i armen og plutselig slapp han henne, tok vesken og løp samme vei som han hadde kommet.

Banket feil mann

18. september 2016 gikk han også løs på en mann utenfor Byterminalen i Stavanger. Først dyttet han fornærmede inn i en busk, så slo han ham fire ganger med knyttet neve i ansiktet.

Årsaken til at han slo var at han trodde at det var fornærmede som hadde «prøvd seg» på kjæresten til 21-åringen noen dager tidligere, men etter at han hadde slått de fire slagene så han at det var feil person.

I forbindelse med at han ble avhørt for voldsepisoden ble han også konfrontert med ranet uken tidligere. Han benektet først dette, men etter å ha forklart seg blant annet om påkledning, for så å bli konfrontert med et overvåkingsbilde som viste at dette ikke stemte, så valgte han etter en stund i en ventecelle å erkjenne ranet.

Slo med flaske

21-åringen ble også dømt for å ha slått en mann i hodet med en flaske slik at vedkommende måtte sy 14 sting. Voldsepisoden fant sted på Storhaug i Stavanger natt til 1. januar 2017. Voldsepisoden fant sted i forbindelse med noe amper stemning mellom to etniske grupperinger.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at det var snakk om svært alvorlige forhold 21-åringen skulle dømmes for. Retten la også vekt på at kvinnen som ble utsatt for ranet har vært svært preget av dette.

Samtidig la retten vekt på at saken var blitt noe gammel og at 21-åringen har gitt en uforbeholden tilståelse for ranet og volden der han slo «feil» person.

Straffen ble satt til 12 måneders ubetinget fengsel og han må også betale 20.000 kroner i oppreisningserstatning og 5009 kroner i erstatning til kvinnen han ranet.

