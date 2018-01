Sint og full mann lå i veien

Roganytt

Det var rundt klokken 22.00 lørdag kveld at Sør-Vest politidistrikt meldte om problemer på E39 ved Tasta.

Problemet var at en sint og full mann lå midt i veibanen. Ifølge politiet stanset forbipasserende trafikken for at mannen ikke skulle bli påkjørt.

Ellers melder politiet om flere bortvisninger og ordensforstyrrelser i løpet av natten.

To personer valgte å ikke ta hensyn til bortvisningen fra Bryne og Stavanger, og endte derfor i arresten, twitrer politiet.