– Sint mann ødela bil

I perioden fra klokken 21.00 den 6. til klokken 12.00 den 7. januar i fjor skal han ha sendt flere meldinger til en kvinne.

I disse skal han ha skrevet at «han skulle drepe henne» og at «kommer du i nærheten av meg igjen, dreper jeg deg».

Omkring klokken 04.00 natt til den 7. januar skal han også ha tatt en tur ut i nabolaget på Hinna.

Der skal han ha brukt en hard gjenstand på en bil slik at en rute og et speil ble knust, samt at bilen ble påført bulker og skraper.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 6. februar.

Poiliadvokat Cecilie Steen har tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning og kontaktforbud mot kvinnen han skal ha truet.

