Sint kvinne (26) slo dørvakt - ble anmeldt

Roganytt

En sint kvinne (26) slo ned en dørvakt i Stavanger sentrum natt til lørdag. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 02.19 og sørget for å kjøre henne i arrest. Hun ville ikke etterkomme politiets pålegg, ifølge Sør-Vest politidistrikt, som anmeldte kvinnen for trusler mot offentlig tjenestemann.

Politiet melder også om to andre hendelser de måtte hanskes med i løpet av natten. Litt over midnatt ble en mann (25) kjørt til arresten. Han var ikke i stand til å ta vare på seg selv, og ble anmeldt for urinering på offentlig sted.

Det samme ble også en mann (39) i Sandnes anmeldt for. Han ble dessuten bortvist fra sentrum.