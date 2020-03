Sexleketøy og manipulerte nakenbilder

30. mars må en 45 år gammel mann møte i Stavanger tingrett tiltalt for å ha stjålet passdetaljer fra et ektepar og deres barn.

Opplysningene skal han ha brukt til å sende falske flyttemeldinger til Folkeregisteret.

Tiltalen lyder også på plagsom opptreden og hensynsløs atferd. I perioden fra 17. januar til 14. juni 2018 skal han ha bestilt en rekke mobilabonnement i deres navn.

Han skal også også ha bestilt sexleketøy i nettbutikker i deres navn som ble sendt til deres adresse.

Tiltalen lyder også på at han skal ha sendt falske bekymringsmeldinger til barnevernet om familien.

LES OGSÅ: Får ikke tilgang til sexhjelpemidler

Han skal videre ha sendt et brev til arbeidsgiveren til den fornærmede mannen om at vedkommende er under politietterforskning.

45-åringen skal også ha sendt flere eposter til flere personer med manipulerte bilder der mannen skal ha vært avbildet i seksuelle relasjoner med andre menn.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 30. mars.

Statsadvokat Nina Grande har tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning og kontaktforbud.

LES OGSÅ: Slo seg skikkelig vrang da han fikk barnevernet på besøk

LES OGSÅ: Lurte kvinne til å tro at de var kjærester