– Send «dirtysnaps»

En 21 år gammel mann fra Sandnes er dømt for å ha kommet med trusler overfor to jenter.

Det første forholdet fant sted i 2015.

21-åringen hadde kommet i kontakt med en ukjent jente på et nettsted.

Kontakten mellom dem hadde utviklet seg etter hvert slik at de frivillig sendte hverandre frivillige bilder.

Truet

12. april 2015 truet han fornærmede med at han ville legge ut nakenbildene han allerede hadde mottatt av henne på internett dersom hun ikke sendte det han betegnet som «dirtysnaps» (nakenbilder), og var tilgjengelig på Skype når han ønsket dette.

Fornærmede nektet imidlertid dette og sendte ham ikke flere bilder.

Høsten 2015 kom 21-åringen på nytt i kontakt med en jente på nettet.

Etter hvert ble også denne kontakten slik at det de sendte hverandre intime bilder og videoer.

Retten la i denne forbindelse til grunn at dette var frivillig, men at 21-åringen utga seg for å være yngre enn han var for å komme i kontakt med yngre jenter.

Gikk til politiet

I januar 2016 ba han fornærmede på nytt om å sende ham bilder.

Da fornærmede ikke ønsket dette truet han med å legge ut bildene han hadde av henne på nettet.

Fornærmede gjorde ikke som han ba om. I stedet anmeldte hun forholdet til politiet.

Som en følge av dette var politiet hjemme hos ham den 16. februar 2016.

Fant overgrepsmateriale

Der fant de 196 bilder og 12 videoer som viser overgrep mot barn.

21-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten også noe vekt på at forholdene var blitt gamle uten at 21-åringen kunne lastes for dette.

Dermed ble straffen satt til ubetinget fengsel i seks måneder.

Han fikk også inndratt to PC-er og én mobiltelefon.

