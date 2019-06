Selskap bak kleskjeder gikk konkurs

I mai i år var klesgiganten Conseptor AS, som står bak kleskjeder som Lene V og Solid, i Haugaland tingrett og meldte oppbud.

Tirsdag var selskapet Ismasi Invest AS og meldte oppbud.

Ismasi Invest AS har vært morselskap for Conseptor-selskapene og Solid-selskapene, samt selskapet The Basic Shop AS.

Lokalt har Solid hatt butikker både på Kilden og på Kvadrat.

Ifølge en pressemelding fra Conseptor skjedde oppbudet etter en storkundekollaps.

– Konkursen har sin årsak i konkurs hos konsernet største kunde, et netthandelsselskap i Tyskland. Conseptors danske datterselskap CNS Group A/S satt med et betydelig varelager som var bestilt av dette selskapet, samt utestående

fordringer mot kunden, het det i pressemeldingen.

Ismasi Invest AS opplyste i retten å ha en gjeld på 32,9 millioner kroner. Det ble også opplyst at selskapets aktiva har en anslått verdi på 25.000 kroner, at virksomheten er innstilt og atv det er ingen ansatte i selskapet.

Haugaland tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at selskapet antas å være ut av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Egil Horstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. august i år.

