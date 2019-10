Tirsdag ettermiddag melder politiet at de har holdt fartskontroll i 60-sonen på Girmavegen i Sola.

Seks bilførere kjørte for fort, og fikk forenklede forelegg for fartsovertredelse. En fører fikk bot for bruk av mobiltelefon.

Høyeste hastighet ble mål til 80 km/t i 60-sonen.