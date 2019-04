Seks av 16 personer druknet i Rogaland

Redningsselskapets drukningsstatistikk viser at fem personer druknet i mars – alle på Vestlandet.

Fire av drukningsulykkene skjedde i Rogaland, der to menn døde etter å ha falt i sjøen fra land i Egersund kommune. Karmøy kommune ble også rammet av to drukningsdødsfall. En ung kvinne døde i forbindelse med dykking, mens en eldre mann druknet i en båthavn.

Det femte drukningsdødsfallet var i Hordaland, der en mann ble funnet i Lille Lungegårdsvann i Bergen etter å ha vært savnet i en måned.

Rogaland har hatt seks drukningsulykker i første kvartal. I samme periode har tre personer druknet i Hordaland, mens både Østfold og Møre og Romsdal har hatt to drukningsdødsfall. En person har druknet i henholdsvis Trøndelag, Vest-Agder og Vestfold.

12 av 16 drukningsdødsfall så langt i år har skjedd etter fall fra land eller brygge. To personer druknet i forbindelse med bruk av fritidsbåt, en person omkom etter en dykkerulykke og en person døde etter at bilen han satt i havnet i vannet. I samme periode i fjor druknet 17 personer.

– Pass på hverandre i påsken

Sen påske og god værutsikter over store deler av landet vil sannsynligvis medføre at flere oppholder seg på og ved sjøen.

– Vi oppfordrer alle som befinner seg på eller nær vann om både å passe godt på seg selv og de som de er sammen med. Ha respekt for vannet enten du er ute i båt, på brygga en sen kveld eller på søndagstur elvelangs med familien, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet i en pressemelding.

Krangnes minner også om at det er svært kaldt i vannet nå i april, og at et uventet fall i kaldt vann oppleves helt forskjellig fra planlagt isbading.

– Kuldesjokket som kroppen utsettes for gjør at du får høyere puls, økt blodtrykk og ukontrollert pust. Kuldesjokket kan gjøre deg hjelpeløs i løpet av sekunder. Faller du i vannet er det viktig å ikke få panikk. Behold roen og flyt på ryggen til du har kontroll på pusten – det tar under ett minutt. Så kan du rope på hjelp eller svømme til land hvis du er i stand til det.

