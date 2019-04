Stort lyserødt felt: Område der det brenner. Grønne felt: Områder som er evakuert. Politiet presiserer at dette er situasjonen nå og at den kan endre seg.

Det er lite flammer og mindre røyk i området hvor brannen har vært verst, opplyser rådmann Karl Johan Engelhart Olsen til Stavanger Aftenblad klokken 9.15 onsdag.

– Den kan blusse opp igjen på grunn av vinden, men vi har ganske god kontroll nå, sier Olsen.

150 brannmannskaper, heimevernet og frivillige deltar i slokkingen, i tillegg til de seks helikoptrene.

– Det gjør at vi er bedre forberedt i dag enn vi var i går, sier rådmannen.

Det har så langt brent rundt 7500 mål.

23 helikoptre tilgjengelig

– Det er en krevende brann, og det verste er vinden, sier brann- og redningssjef Nils-Erik Haagenrud i Rogaland brann og redning IKS til NRK.

Han sier de begynner å få oversikt over brannen, men frykter vinden.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) hadde onsdag morgen et internt koordineringsmøte for å kunne aktivere ytterligere helikopterstøtte til brannområdene. I tillegg til Sokndal herjer en storbrann i Lyngdal i Vest-Agder.

Direktør Cecilie Daae i DSB betegner situasjonen som alvorlig begge steder.

– Inntil 23 helikoptre kan aktiveres ved behov, sier Daae til NRK i 9-tiden onsdag.

Lyngdal-brannen nær slukket

Innsats fra store brannmannskaper og helikoptre har ført til at skogbrannen i Lyngdal i Vest-Agder er under kontroll og nær slokket onsdag formiddag.

I alt 57 brannmannskap jobber med å slå ned brannen.

– Jeg har vel sjelden vært så glad for regn som nettopp i dag, sier brannsjef Jon Inge Aasen for Brannvesenet Sør til Fædrelandsvennen.

Han bekrefter at brannen nå er under kontroll.

– Dette ser veldig bra ut, sier han ved 9.45-tiden.

Ti boliger i Lyngdal i Vest-Agder ble evakuert som følge av brannen som herjer i området.

Aasen opplyser at folk på Røysgård ble bedt om dra fra stedet, men sier at det ikke lenger ser ut til å være noen fare. De har derfor kunnet dra tilbake.

Evaluerer situasjonen

148 boenheter er evakuert, opplyste operasjonsleder Toralv Skårland i Sørvest politidistrikt klokken 8.40 onsdag. Han betegnet da situasjonen som kritisk.

Onsdag er det ventet vind fra øst mellom ni og elleve meter per sekund.

– Hele natten har blitt brukt til å bløtlegge områder slik at brannen skal spre seg minst mulig, sier Skårland.

Skole stengt

Klokken 12.00 skal nødetatene møte kommunen og ta en ny evaluering av situasjonen. Det vil da bli tatt en avgjørelse på om evakueringen av innbyggere i Sokndal vil fortsette.

Barne- og ungdomsskolen Sokndal skole holder stengt onsdag. Årsaken er røyken som ligger over Sokndal sentrum. Skolen har i overkant av 450 elever.

Brannen har spredt seg til Jøssingfjorden, der blant annet et naust har brent ned. Politiet frykter at brannen kan spre seg til Knubedal og videre retning Sogndalstrand. Her fryktes det at flammene skal nå den fredede kulturbebyggelsen i området.

Brannvesenet vurderer evakuering av hele bygda i Sogndalstrand, ifølge Stavanger Aftenblad.

220 sjekket inn

Fem hjelpekors i Røde Kors fra Sandnes til Egersund har bistått i det omfattende evakueringsarbeidet. I tillegg bistår Norsk Folkehjelp med personell. Lokale bønder har også bidratt med egne vannvogner.

– Rundt 220 evakuerte personer sjekket seg inn i Sokndalshallen, men rundt 117 av dem sjekket seg ut igjen etter å ha fått overnatting hos venner eller familie, sier Olsen.

Alle innfartsveier til brannområdet er stengt, opplyser politiet. Fylkesvei 1 stenges mot fylkesvei 44, Blåfallsveien og Knudehagen. I tillegg er fylkesvei 35 stengt ved Strandgaten og fylkesvei 33 stengt ved broen mot Hanaberg. Fylkesvei 44 var stengt mellom Åna-Sira og Sokndal sentrum, men er åpnet igjen.

Slik var situasjonen tidligere

Store mannskaper i sving

30 personer fra Heimevernet og nye brannmannskaper ankom klokken 4.30. Nå skal de sammen legge planene for de omfattende brannene som tirsdag utløste evakueringen av hundrevis av beboere.

– Vi har nå en gjennomgang av områdene som vurderes som mest kritiske. I løpet av natten har branner dødd ut enkelte steder, men oppstått i nye områder. Situasjonen er under utvikling, sier rådmann Karl Johan Engelhart Olsen til NTB klokken 5.08.

Brannen har spredt seg til Jøssingfjorden, der blant annet et naust har brent ned. Politiet frykter at brannen kan spre seg til Knubedal og videre retning Sogndalstrand.

Full innsats

Politiet opplyser onsdag morgen at det vil bli satt inn tre ekstra helikoptre i tillegg til de tre som allerede er på stedet.

Brannmannskaper var på plass i området gjennom natten.

– Det har vært full innsats fra 40 til 50 brannmannskaper gjennom natta. Vår strategi onsdag morgen er å få helikoptre opp med en gang det blir lyst. Samtidig skal vi få inn friske brannmannskaper, personell fra Forsvaret og annen bistand, sier rådmann Karl Johan Engelhart Olsen til NTB klokken 5.08

Sokndal kommune skriver på Facebook at skolen stenges på grunn av brann og røykutvikling.

Pakket familiebilder

Blant dem som ble evakuert til Sokndalshallen er ekteparet Gunn Therese Birkeland og Arnt Ove Børildsen, som pakket bunaden og bilder av sine barn da skogbrannen brøt ut, ifølge Dalane Tidende.

– Jeg har opplevd å miste alt da jeg var liten. Jeg vil ikke oppleve det igjen, forteller Birkeland, som var åtte år da hun og familien mistet huset til en brann.