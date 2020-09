Samboerpar tatt for promillekjøring

Den 30 år gamle kvinnen hadde vært på besøk hos husverten deres på kvelden 27. mai i fjor. Her hadde hun drukket sider, mens samboeren drakk øl.

Mens de var på besøk kom de på sosiale medier i kontakt med en som ville kjøpe en Playstation, og de tok da bilen og kjørte til Gandal for å selge denne.

Det var 30-åringen som kjørte, men da de skulle hjem igjen så ville samboeren kjøre, noe 30-åringen ga tillatelse til. Like etterpå ble de stanset av en politipatrulje.

LES OGSÅ: Stjal båt og satte fyr på den med nødbluss

En blodprøve av dem viste at hun hadde en promille på 0,7 og samboeren en promille på 1,3. I tillegg ble det påvist THC og amfetamin hos dem begge.

Dermed kom retten til at 30-åringen skulle dømmes for ruskjøring og for å latt samboeren kjøre den mens han var ruset og ikke hadde gyldig førerrett.

Straffen ble fengsel i 18 dager og 22.000 kroner i bot. Hun mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

LES OGSÅ: Kvinnelig lærer skal ha misbrukt elev

LES OGSÅ: Far slo sønnen da lillebroren ble klort i ansiktet