– Samboerpar bombesiktet

Lørdag aksjonerte politiet hjemme hos et samboerpar på Sola og pågrep en 29 år gammel mann og en 31 år gammel kvinne.

Politiadvokat Åshild Ravndal i Sør-Vest politidistrikt sier til RA at de er siktet etter Brann- og eksplosjonsvernloven.

– Grunnen til at vi rykket ut var at vi hadde fått anmeldelse fra Kripos, sier Ravndal til RA og fortsetter:

– Kripos hadde fått et tips om at 29-åringen hadde forsøkt å få tak i kjemikalier som det er forbudt for privatpersoner å inneha dersom over av en styrke av en viss prosent.

Ifølge Ravndal er det blant annet snakk om stoffet hydrogenperoksid.

Foretar undersøkelser

– Dette kan brukes illegalt og kan blant annet brukes til framstilling av eksplosiver og til produksjon av narkotika, sier Ravndal.

Hun bekrefter at Kripos er i Sola-parets leilighet mandag og foretar undersøkelser av stoffer som er funnet.

– Blant annet for å finne ut om dette er kjemikalier som er ulovlig å ga og om disse representer noen fare, sier Ravndal.

Politiet ba om at de to ble fengslet i to uker i to forskjellige fengslingsmøter i Stavanger tinghus mandag.

– Vi regner med at i løpet av disse to ukene vil ha kommet et godt stykke når det gjelder etterforskningen av saken, sier Ravndal til RA.

Nekter skyld

Anne Kroken, 29-åringens forsvarer, sier at hennes klient nekter straffskyld.

– Min klient er universitetsutdannet, han har aldri vært i kontakt med politiet før, han er hobbykjemiker og lager ikke bomber, sier Kroken til RA.

I forbindelse med fengsling av samboeren kom retten til at hennes rolle så langt var av perifer karakter og kom til at hun skulle varetektsfengsles i fire dager.

29-åringen ble varetektsfengslet i to uker.

Ifølge Kroken er fengslingskjennelsen anket.

