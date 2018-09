Samboere pågrepet og bombesiktet – lege forsøkte å kjøpe ulovlig stoff

Roganytt

Lørdag aksjonerte politiet hjemme hos et samboerpar på Nord-Jæren og pågrep en mann og samboeren hans.

Politiadvokat Åshild Ravndal i Sør-Vest politidistrikt sier til RA at de er siktet etter brann- og eksplosjonsvernloven.

– Grunnen til at vi rykket ut var at vi hadde fått anmeldelse fra Kripos, sier Ravndal til RA og fortsetter:

– Kripos hadde fått et tips om at mannen hadde forsøkt å få tak i kjemikalier som det er forbudt for privatpersoner å inneha dersom de er over en styrke av en viss prosent.

Undersøkte

Ifølge Ravndal er det snakk om stoffet hydrogenperoksid.

– Dette kan brukes illegalt og kan blant annet brukes til framstilling av eksplosiver og til produksjon av narkotika, sier Ravndal.

Hun bekrefter at Kripos var i parets leilighet mandag og foretok undersøkelser av stoffer som er funnet.

– Blant annet for å finne ut om dette er kjemikalier som er ulovlig å ha og om disse representer noen fare, sier Ravndal.

Nekter skyld

Anne Kroken, mannens forsvarer, sier at hennes klient nekter straffskyld.

– Min klient har aldri vært i kontakt med politiet før. Han er hobbykjemiker og lager ikke bomber, sier Kroken til RA.

Politiet ba om at begge ble fengslet i 14 dager.

I forbindelse med fengsling av samboeren kom retten til at hennes rolle så langt var av perifer karakter og kom til at hun skulle varetektsfengsles i fire dager.

29-åringen ble varetektsfengslet i én uke.

Ifølge Kroken er fengslingskjennelsen anket.

– Rensing av utstyr

I fengslingskjennelsen fra Stavanger tingrett kommer det fram at mannen er lege og at han har forsøkt å kjøpe hydrogenperoksid av 30 prosent styrke på apotek. Han hevder at hensikten med dette var rensing av medisinsk utstyr og

sårbehandling.

Han hadde forsøkt å kjøpe én liter, som han tror er minste kvantum ved salg av slike substanser.

Hjemme hos seg skal han også ha oppbevart salpetersyre og andre kjemiske substanser.

– Kjemiinteresse

I fengslingskjennelsen kommer det fram at han fastholdt i retten at de kjemikalier han hadde hjemme var flere år gamle og som i sin tid hadde vært anskaffet ut fra en alminnelig kjemiinteresse.

Politiet hadde i tirsdag et møte i forbindelse med saken.

Sigve Espeland, politiinspektør og leder for påtale i Sandnes, sier etter dette møtet at de nå jobber videre med saken.

– Vi har nå fått inn mer informasjon om saken og status er den samme som mandag, sier Espeland til RA og fortsetter:

– Vi mener fortsatt at det er skjellig grunn til mistanke.

