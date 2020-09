Sa hvem han hadde kjøpt narkotika av, og at dette førte til et større narkobeslag

22-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da saken var oppe i Stavanger tingrett.

15. desember i fjor var politiet på en adresse på Hinna. Her ble det på rommet hans funnet 358 tabletter av typen Ksalol og 387 tabletter Bensedrin, til sammen 745 tabletter.

Stavanger tingrett kom til at dette tilsvarer 616 brukerdoser, og at selv om 22-åringen har forklart at tablettene var beregnet til eget bruk, var det betydelig spredningsfare med tanke på mengden tabletter.

Dermed kom retten til at allmennpreventive hensyn måtte veie tungt i forbindelse med straffeutmålingen.

Opplyste om hvem

I dommen kommer det fram at 22-åringen i retten har opplyst om hvem han kjøpte narkotika av, og at 22-åringen har hevdet at dette medførte at en person på selgersiden ble pågrepet og at politiet gjorde et større beslag av narkotika.

Ifølge retten har den kontaktet en etterforsker som ikke kunne bekrefte disse opplysningene. I formildende retning la retten vekt på at 22-åringen har utviklet et alvorlig rusproblem, men at han nå er i en forsiktig rehabiliteringssituasjon.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at 22-åringen skulle dømmes til 90 dagers fengsel. Retten kom til at dette var for strengt og lot straffen bli 65 dagers fengsel.

