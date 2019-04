Sa at navnet hennes minnet om en tysk pornostjerne

Hendelsen fant sted den 19. juli 2017 i Stavanger under Gladmatfestivalen som både 35-åringen og fornærmede hadde vært på den aktuelle dagen.

Gjennom felles bekjente møttes de i et mattelt på kvelden, noe som førte til at de presenterte seg for hverandre.

Da fornærmedes søster presenterte seg for 35-åringen sa han at navnet hennes minnet om en tysk pornostjerne eller lignende.

Fornærmede grep da inn og sa at han ikke kunne si noe slikt.

Dermed begynte de å krangle og knuffe i hverandre – og det hele endte med at 35-åringen slo henne i ansiktet med knyttet neve slik at fornærmede falt bakover.

Ifølge 35-åringen var han som ble angrepet, blant annet ved at søsteren (hun med navnet som minnet ham om en tysk pornostjerne) hadde sparket ham i skrittet og at fornærmede hadde slått ham i hodet.

Retten kom til 35-åringen fikk en dytt, slag eller spark i skrittet som gjorde vondt og at dette kan ha skjedd før han slo fornærmede.

Samtidig kom retten til at 35-åringens målrettede slag mot fornærmede kunne anses som en lovlig nødvergehandling.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for vold og retten kom til at han må sone 75 dager i fengsel. Han fikk da rabatt for at han selv hadde blitt dyttet, slått eller sparket i skritt og at saken hadde blitt gammel.

I tillegg ble han dømt til å betale fornærmede 15.000 kroner i oppreisningserstatning – og han må også ut med 5000 kroner i saksomkostninger.

