Sa at hun var blitt voldtatt – nå må hun i fengsel

Den 26 år gamle kvinnen møtte nylig i Jæren tingrett for å ha anmeldt en straffbar handling som ikke var begått. Klokken 03.23 den 6. august i fjor ble 26-åringen satt over til politiets operasjonsentral fra et taxifirma.

Hun varslet da politiet om at hun var «påtvunget sex» av en ukjent mann. På dette tidspunktet befant hun seg utenfor en bolig i Sandnes.

Da en politipatrulje kom til stedet like etterpå fastholdt hun denne forklaringen. I avhør hos politiet samme dag begjærte hun gjerningsmannen tiltalt og straffet og politiet foretok avhør og en rekke etterforskningsskritt.

Hun forklarte også at hun var blitt voldtatt av en mann hun hadde tatt taxi med og at det var han som hadde betalt for turen.

Underveis i etterforskningen fikk politiet mistanke om at det ikke hadde funnet sted noen voldtekt eller seksuelt overgrep og saken ble henlagt den 17. april i år.

26-åringen var på nytt i politiavhør den 8. august, to dager etter at voldtekten ble anmeldt. Da sa hun at hun ville endre forklaring og at hun følte seg sikker på at det ikke hadde skjedd noe kriminelt og at det som skjedde den aktuelle natten var frivillig.

Hun sa også i dette avhøret at hun ikke hadde tatt taxi med noen andre.

Usikker

Da kvinnen møtte i retten fastholdt hun at hun hadde truffet en mann den aktuelle natten, at det var seksuell kontakt mellom dem, men at hun var usikker på om dette var frivillig eller ei.

Retten la til grunn at 26-åringen tok taxi alene denne natten, noe som også ble bekreftet av taxisjåføren som hadde.

Sjåføren forklarte også at det ikke var noen ved boligen den aktuelle natten og at han var der en god stund i forbindelse med at 26-åringen var inne i denne og hentet penger for å betale for turen.

Dermed var retten overbevist om at forklaringen om at hun var voldtatt av en mann som hun hadde tatt taxi med henne var uriktig.

Stor tvil

Retten kom også til at det var stor tvil om det i det hele tatt var seksuell kontakt mellom 26-åringen og en mann den aktuelle natten.

I den forbindelse viste retten til at 26-åringen hadde brukt telefonen svært aktivt den aktuelle natten og at oppholdene da denne ikke er brukt er så kortvarige at retten fant det usannsylig at et ovegrep har funnet sted.

Retten fant det også påfallende at en rekke av anropene som har funnet sted i denne perioden er slettet fra 26-åringens mobiltelefon før politiet tok beslag i denne.

Dermed kom retten til at handlingen tiltalte anmeldte «ikke var begått».

Jæren tingrett viste til at allmennpreventive hensyn begrunner en streng reaksjon i slike saker. Og særlig i saker der det er snakk om voldtekt som ikke har funnet sted.

Dermed kom retten til at kvinnen skulle dømmes til ubetinget fengsel i 30 dager.

