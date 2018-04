Sa at det var klart – da dukket tollerne opp

Roganytt

Forut for den 4. mai i fjor hadde en 34 år gammel mann fra Egersund tatt turen for å handle brennevin.

Etter å ha møtt en kamerat i Kristiansand tok de båten over til Hirtshals før ferden gikk til Tyskland der de handlet rett over grensen.

Etter at innkjøpene hadde funnet sted kjørte han og kameraten hver sin bil gjennom Danmark før de igjen tok ferje over til Sverige.

LES OGSÅ: Tatt av tollerne med dette i bilen

Sa at det var klart

34-åringen forklarte videre at de kjørte opp mot grensen til Norge, hvor de passerte denne ved gamle Svinesund bru.

34-åringen kjørte først for å sjekke om det var tollere, mens kameraten som hadde lastet spriten i bilen kom bak.

Han forklarte at han snakket med kameraten i telefonen mens han kjørte og sa at det var klart.

Like etterpå ble de begge stoppet av sivile tollere som kom til stedet i fire biler.

34-åringen erkjente i retten at han og kameraten hadde hatt med seg 644 liter brennevin, 47 liter øl, én flaske vin og 250 gram tobakk i bilen.

LES OGSÅ: Banket kona etter at han fant nakenbilder på telefonen hennes

Grov tollovertredelse

Dette utgjør en samlet avgiftsunndragelse på 246.782 kroner.

Retten kom til at avgiftsunndragelsen alene tilsier at det er snakk om en grov tollovertredelse.

Dalane tingrett kom videre til at smuglingen hadde hatt et profesjonelt preg ved at 34-åringen kjørte over grensen, før han ga beskjed til kameraten om hva som var status hos tollmyndighetene.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på 34-åringens uforbeholdne tilståelse og kom til at han skulle dømmes til 45 dagers fengsel.

Han fikk også inndratt 644 liter brennevin, 47 liter øl, én flaske vin og 250 gram tobakk til fordel for statskassen.

LES OGSÅ: Svindlet Nav – avslørte seg selv på Facebook