Roganytt

Det var like over klokken 09.00 at nødetatene rykket ut til en leilighet i Hillevåg terrasse i Stavanger.

Alarm ble slått etter at nødetatene mottok en melding om røyk fra leilighet.

Da brannvesenet ankom stedet viste det seg å være røyk uten ild,og altså ikke så dramatisk.

– Årsaken til røyken var tørrkoking, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.