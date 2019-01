Rykket ut til fest med mindreårige

Like før klokken 01.00 natt til søndag opplyste politiet at de var på plass på en fest på en privatadresse i Stavanger sentrum.

– Skal være flere mindreårige på stedet, skrev politiet på Twitter, før de senere opplyste at cirka 30 ungdommer kom ut av adressen.

– En gutt under 18 år tatt med inn til politistasjonen på grunn av mistanke om bruk av narkotika, skriver operasjonsleder på Twitter.

Bråk på utested

Ellers i natt kan politiet melde om totalt 12 bortvisninger fra Stavanger sentrum.

I Sandnes var det flere slagsmål natt til søndag. Blant annet rykket politiet ut til et slagsmål på Ganddal like over klokken 02.00, og i Kirkegata en halvtime senere.

En mann (68) ble også kjørt til arresten etter å ha laget bråk på et utested rundt midnatt.