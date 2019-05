Klokken 21.40 meldte politiet at de har fått melding om brann på Smiodden skole i Kvernevik i Stavanger.

Noen minutter senere bekrefter brannvesenet at de er framme og at det er røykutvikling fra skolen.

Klokken 21.59 meldte politiet at brannen er slukket og at det kan se ut som noe brennbart er kastet inn gjennom et åpent vindu.

Ifølge politiet er et rom på skolen sotet ned.