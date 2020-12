Rundt klokken 06.30 onsdag morgen meldte politiet at de er på plass på en parkeringsplass ved Lillesund skole i Haugesund.

Både politiet og brannvesenet rykket ut til melding om brann i en bil.

– Det er ikke meldt om personer involvert, skriver politiet på Twitter.

Bilen ble totalt utbrent, og like før klokken 07.00 melder politiet at brannvesenet har reist fra stedet og at bilberging er rekvirert.