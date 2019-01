Rykket ut etter melding om brann

Litt før klokken 21.00 mandag meldte politiet at de hadde fått melding om brann i leilighet på Lervigbryggå i Stavanger.

Ifølge politiet skulle brannen være slukket av de som bor der. Nødetatene tok likevel turen for å sjekke dette.

Politiet meldte videre at to personer er tatt med av ambulanse for sjekk da de har pustet inn røyk.

Brannen ble slukket av sprinkelanlegget i leiligheten og det har brent i noe interiør i leiligheten.