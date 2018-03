– Rygget forbi bomstasjon

Roganytt

Tirsdag må en 62 år gammel mann møte i Stavanger tingrett tiltalt for å ha rygget en personbil på venstre side over en heltrukket sperrelinje over en distanse på omkring 70 meter.

Hendelsen skal ha funnet sted den 6. desember i fjor, omkring klokken 13.30, i Travbaneveien på Forus hvor det er en bomstasjon.

62-åringen har for dette fått et forelegg på 4100 kroner som han har nektet å vedta.

Dermed går saken til retten hvor det vil bli lagt ned påstand om 4900 kroner i bot pluss saksomkostninger.

