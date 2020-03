Ryfylketunnelen var stengt

Litt over klokken 14.00 torsdag melder politiet om to trailere som har problemer i Ryfylketunnelen, omkring 500 meter fra Hundvåg.

Ifølge politiet skal det være snakk om en mulig oljelekkasje.

Politiet melder at de er på stedet og at tunnelen er stengt.

Klokken 14.20 meldte Vegtrafikksentralen at tunnelen er åpnet igjen.

Klokken 15.25 meldte politiet at bergingsbil er på stedet.

– Det er et vogntog som har fått motorhavari. Det andre vogntoget stanset for å hjelpe. Et kjørefelt er åpnet. Det er løpet fra Tau i retning Hundvåg som er påvirket av havarie, meldte politiet.