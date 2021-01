Ryfylketunnelen åpen igjen etter bilbrann

Klokken 11.08 skal en bil ha krasjet i Ryfylketunnelen, i retning fra Hundvåg mot Strand.

– Bilen skal ha begynt å brenne, men fører har fått slukket brannen, skriver politiet på Twitter.

De skriver videre at det foreløpig er uvisst om det er personskade.

Klokken 11.19 melder politiet at tunnelen er stengt fra Hundvågsiden. Et par minutter senere skriver Vegtrafikksentralen vest at tunnelløpet mot Hundvåg er åpnet opp, men at løpet mot Solbakk fortsatt er stengt.

Like etter klokken 11.30 skriver Vegtrafikksentralen at begge tunnelløp er åpnet, men at et felt mot Solbakk er stengt på grunn av bilberging.

Klokken 11.52 melder politiet at tunnelen er åpen igjen.

– Bilfører, en mann i slutten av 30-årene, merket røyk inne i bilen. Fikk stanset bilen og slukket brannen, skriver politiet på Twitter, og legger til at mannen er uskadd.