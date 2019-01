Russ ranet mann etter å ha vært på russekro

To russ på 19 og 20 år er dømt for å ha ranet en mann i Østervåg.

Den 22. desember 2017 var de to mennene på russekro i Stavanger.

Omkring klokken 02.50 møtte de fornærmede i nærheten av en minibank i Østervåg.

Ifølge fornærmede skal en av dem ha sagt «nå» før han fikk et slag bak høyre øre. Han skal deretter ha havnet i bakken der han ble holdt nede og slått gjentatte ganger.

Etter dette ble jakken revet av ham og 19-åringen og 20-åringen fikk med seg jakken, bankkortet, nøkkelknippet, klokken og mobiltelefonen.

I forbindelse med bevisbedømmelsen la retten avgjørende vekt på en film fra et videoovervåkingskamera, bilder av skader på fornærmede og fornærmedes vitneforklaring i retten.

Også den 11. november 2017 var 20-åringen på en russekro i Stavanger.

Her slo han en annen russ i bakhodet med knyttet neve.

LES OGSÅ: Russejente må i fengsel

Slo russ

20-åringen og fornærmede tilhørte hver sin russegruppering som ikke hadde noen god relasjon med hverandre.

20-åringen forklarte at han hadde hørt at fornærmede hadde truet ham og at han i tillegg hadde dultet borti ham tidligere på kvelden.

Fornærmede benektet dette og retten kom til at slaget var uprovosert og viste blant annet til en film som var lagt ut på Instagram.

Ved samme anledning bar også 20-åringen et skrujern med en nedslipt tupp.

Da politiet kom til området fikk 20-åringen pålegg om å fjerne seg fra området i 12 timer før han ble kjørt til et busstopp av politiet.

Han dro imidlertid tilbake til stedet hvor han på nytt ble observert av politiet.

LES OGSÅ: Torpedo truet russejente

Ruskjøring

Den 17. desember 2017 kjørte også 20-åringen bil til tross for at han var påvirket av narkotiske tabletter.

Under kjøreturen var han blant inne på en bensinstasjon på Storhaug der han krasjet i et skap med vindusspylervæske.

Den 4. september i fjor inngikk han også en avtale med en mann om å selge ham en mobiltelefon.

20-åringen mottok 1300 kroner for telefonen, men sendte aldri telefonen og hadde ikke til hensikt å gi den fra seg. Ifølge 20-åringen gjorde han dette fordi han trengte pengene.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at 19-åringen skulle dømmes til ni måneders fengsel for ranet som han begikk sammen med 20-åringen.

Han ble også dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

LES OGSÅ: Mishandlet samboeren med dekoder

Tilståelse

Når det gjaldt 20-åringen viste retten til at han hadde kommet med en uforbeholden tilståelses for flere av forholdene og at saken hadde hatt noe liggetid hos politiet uten at han kunne lastes for dette.

Han fikk rabatt for dette og retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i ett år og én måned.

I tillegg fikk han inndratt skrujernet og ble dømt til å betale 10.000 kroner i bot og 3000 kroner i saksomkostninger.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full førerprøve for å få denne tilbake.