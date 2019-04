Russ mishandlet mann med ølboks

Hendelsen fant sted i Stavanger utenfor hotell Atlantic den 2. september 2017.

Saken har tidligere vært behandlet i rettsvesenet, men Stavanger tingretts dom fra 31. august i fjor ble opphevet av Gulating lagmannsrett den 2. november i fjor og dermed har saken gått tilbake til Stavanger tingrett.

Fornærmede hadde den aktuelle dagen vært på et arrangement på Randaberg.

De to tiltalte mennene, på henholdsvis 19 og 20 år, hadde vært på et russevorspiel og skulle til et russearrangement i Stavanger. Fornærmede og de tiltalte møtte en annen på bussen og et videoopptak fra bussen indikerer at det er god stemning på denne.

Angrepet

Det ble gitt forskjellige forklaringer på hva som hadde skjedd. Den ene russen forklarte at han hadde blitt angrepet og at han hadde slått tilbake i selvforsvar. Han forklarte også at det var den andre russen som hadde kastet en ølboks på fornærmede.

Den andre russen avviste at han hadde kastet ølboksen på fornærmede og hevdet at han hadde gått rett til russekroen etter at han hadde kommet ut av bussen.

Fornærmede ble bevisstløs som en følge av volden og han kunne ikke huske noe av det som skjedde før han våknet opp på legevakten. Han fikk store smerter og var sykmeldt i en lengre periode etter voldsepisoden.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge fornærmedes kamerats forklaring til grunn.

– Kom springende

Denne gikk på at etter de hadde gått av bussen kom den ene russen springene bort til dem og sa at fornærmede hadde kalt den andre russen for f**** eller tilsvarende, hvoretter russen fløy på fornærmede og slo ham flere ganger i ansiktet med knyttet hånd.

Kameraten tok deretter tak i russen og holdt ham inn mot en vegg.

Fornærmede tok da igjen og slo tilbake mot russen slik at han begynte å blø neseblod.

Etter hvert roet situasjonen seg ned og de to russene sprang fra stedet.

Ifølge kameraten kom russen tilbake etter kort tid og hadde flere med seg. Han selv ble holdt fast av en av disse og forsøkte å komme seg løs. Kameraten forklarte at han så at de banket på fornærmede og at han så at den ene russen kastet en full ølboks i ansiktet på fornærmede, noe som førte til at fornærmede gikk rett i bakken og mistet bevisstheten.

Til legevakten

Ifølge kameraten blødde fornærmede kraftig og fortennene hans manglet. Han klarte å få ham til legevakten ved hjelp av en drosje.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge avgjørende vekt på kameratens forklaring og at de to russene skulle dømmes grov vold begått av flere i fellesskap.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på at saken var blitt gammel, ved at tingrettens dom ble opphevet, uten at retten kjente til denne og grunnen for dette.

Både 19-åringen og 20-åringen ble dømt til seks måneders fengsel. De må også betale fornærmede 60.000 kroner i oppreisningserstatning.

