Ruskjørte da han skulle hente skap for venninne

30-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Kjøringen fant sted 1. mai i år omkring klokken 22.50. Ifølge 30-åringen kjørte han bilen fordi han skulle hjelpe en venninne med å hente noen skap på Randaberg.

Utrykningspolitiet observerte bilen på Randabergveien i retning Stavanger sentrum, og stoppet bilen i en busslomme på Misjonsveien.

LES OGSÅ: Hagle i sengen, cannabisplanter og ruskjøring

Bakgrunnen for at bilen ble stanset var at politiet tidligere hadde registrert kjøretøyet i forbindelse med ruspåvirket kjøring. Politiet mistenkte ham for å være ruset og tok ham med til legevakten for blodprøvetaking samme kveld.

Prøven viste at han var ruset på amfetamin og narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2. Kjøringen fant også sted uten at 30-åringen hadde gyldig førerkort.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at den skulle legge vekt på at 30-åringen er dømt for ruspåvirket kjøring tre ganger tidligere.

Dermed kom Stavanger tingrett til at han skulle dømmes til 30 dagers fengsel.

I tillegg må han betale en bot på 7000 kroner.

LES OGSÅ: Skal ha drept to duer ved å rive av dem hodet

LES OGSÅ: Vold mot stefar – trodde at han hadde bestilt folk fra mafiaen for å komme og ta ham