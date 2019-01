– Røykutvikling i fengselet

Klokken 18.50 melder politiet at de har fått melding om røykutvikling i Stavanger fengsel.

– Nødetatene er på vei. Stavanger fengsel har evakuert innsatte fra en avdeling, melder politiet.

Omkring klokken 19.00 melder politiet at det har vært brann på en celle, at brannvesenet har kontroll og at alle innsatte er gjort rede for og evakuert.

Det er oppettet sak på forholdet og politiet vil avhøre en person som har fått status som mistenkt.