– Røykte sterk marihuana

Den 30. januar i fjor ble 46-åring stoppet på Forus for å ha kjørt bil mens han var påvirket av marihuana.

«Siktede visste at han hadde røykt sterk marihuana kvelden i forveien, og det var uaktsomt at han ikke tenkte at han fortsatt kunne være ruspåvirket da han kjørte», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Da politiet var hjemme hos ham samme dag fant de også 146 gram hasj og to gram marihuana. Straffen ble fengsel i 60 dager der 36 dager ble gjort betinget. Han må også betale en bot på 52.000 kroner.

