Like etter midnatt skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter at frivillige mannskaper fra Røde Kors var på vei til Selvigstakken i Sandnes for å assistere et par som var på tur.

– Paret har problemer med å finne veien tilbake i mørket, skriver politiet.

Ti frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp lokaliserte paret, som var en mann og en kvinne, og hjalp dem ut av området.