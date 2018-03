Restauranteier fikk inndratt 1,5 mill.

Roganytt

Mannen erkjente ikke straffskyld da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett.

Det straffbare forholdet er fra 2. til 6. termin i 2011 da mannen var styreleder og daglig leder i et firma som drev med utleie av arbeidskraft.

Dette firmaet har senere gått konkurs. I samme periode var mannen også styreleder, daglig leder og innehaver av et firma som fortsatt driver med restaurantdrift i Stavanger.

Ifølge tiltalen unnlot han, i hensikt å unndra merverdiavgift, å registrere eller sørge for å få registrert bemanningsfirmaet i merverdiavgiftsregisteret og levere pliktige omsetningsoppgaver, til tross for at firmaet drev avgiftspliktig virksomhet hele perioden.

Fakturerte

I den aktuelle perioden har bemanningsfirmaet utfakturert tjenester med totalt 6.683.526 kroner hvorav 6.645.553 kroner gjaldt tjenester til søsterforetaket som driver restaurantdrift.

Restaurantfirmaet ble først registrert i merverdiavgiftsregisteret den 2. januar 2012. og det ble innsendt tilleggsoppgaver i restaurantfirmaet den 4. mai samme år som ga fradrag for inngående merverdiavgift for kostnader til bemanningsfirmaet.

Søknad om registrering av bemanningsfirmaet ble først sendt den 25. mai 2012 etter at restaurantfirmaet i brev fra Skatt Vest ble varslet om begrenset kontroll for 2011.

Må i fengsel

Bemanningsfirmaet sendte først inn merverdiavgiftsoppgaver den 26. oktober 2012 etter at det ble purret på dette fra Skatt Vest.

Stavanger tingrett kom til at mannen skulle dømmes for å ha unndratt 1.558.433 kroner i merverdiavgift for perioden 2. til 6. termin 2011.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken ble anmeldt av Skatteetaten i mai 2014.

Først i april 2017 forklarte mannen seg for politiet.

Retten kom til at den lange liggetiden skulle få betydning for straffeutmålingen.

Straffen ble fengsel i 15 måneder der ti av disse ble gjort betinget.

I tillegg fikk han også inndratt 1,5 millioner kroner til fordel for statskassen og han må også betale 25.000 kroner i sakskostnader.

