Roganytt

Det var Skatt Vest og Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at en 45 år gammel kvinne ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 313.533 kroner i ubetalt skatt og merverdiavgift.

45-åringen har drevet et renholdsfirma som et enkeltpersonforetak i Sandnes.

Hun motsatte seg konkurs og sa i retten at hun var innstilt på å nedbetale beløpet over tid.

Slik ble det ikke. Jæren tingrett la til grunn at hun var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 1. mars i år.

