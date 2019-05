Rengjøringsfirma har gått konkurs

Det var HF Byggrens AS som var i Dalane tingrett og meldte oppbud.

Firmaet har holdt til på Moi og opplyste i retten å ha en gjeld på 631.137 kroner mens aktiva har en anslått verdi på 45.000 kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 21. juni.

