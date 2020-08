Reisearrangør gikk konkurs

Det var Ktm Gruppereiser AS som like før helgen var i Haugaland tingrett og begjærte oppbud. Firmaet har spesialisert seg på gruppereiser, firmaturer og arrangementer i inn- og utland og har hatt seks ansatte.

Reisearrangøren har holdt til på Avaldsnes på Karmøy og opplyste i retten å ha en gjeld på tre millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 30.000 kroner.

Ktm Gruppereiser AS om satte i 2019 for 24,4 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 233.000 kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

I tillegg kom Haugaland tingrett til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Ole Johan Berge er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 29. september.

