Regnet flommer i Ryfylke – hus måtte evakueres på Jørpeland

Roganytt

På Jørpeland ble flere hus evakuert på grunn av store nedbørsmengder onsdag morgen.

Klokken 07.15 meldte politiet at et hus har fått vann og grus inn i huset. Politi og brannvesen var da på vei for å vurdere omfanget, og hvor vann og grus kommer fra.

– Foreløpig er to hus i Ekornvegen evakuert. Det er reell fare for at husene kan bli ødelagt/tatt av vannmassene, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter klokken 07.58.

Foreløpig skal det være Ekornvegen og Elgveien som er mest utsatt.

Gravemaskiner har kommet til stedet og forsøker å lede vannet bort.

Sivilforsvaret er også varslet.

Klokken 08.22 melder politiet at det er kontroll på vannmassene som førte inn til de to husene i Ekornveien.

– Beboere har fått dra hjem. Ellers har Elgveien gått i oppløsning. Det jobbes med å finne en alternativ rute for beboere der, melder operasjonsleder.

#Jørpeland, Elgveien kl 0715: Melding om at et hus har fått vann og grus inn i huset. Politi og brannvesen er på vei for å vurdere omfanget, og hvor vann og grus kommer fra. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) September 26, 2018

Også i området Søre Puntsnes er det meldt om store vannmengder. Hjelmeland og Årdal brannvesen er kalt ut, opplyser politiet.