– Ranet til seg bil med kniv og raste av gårde

Klokken 16.30 mottok politiet en melding fra Hundvåg om at en mann hadde truet til seg melders bil.

– Mannen hadde truet med kniv. Bilen ble observert av politipatruljer på Bybrua, men nektet å stanse for politiet. Ferden endte opp i Stavanger sentrum, meldte politiet.

Først meldte politiet at gjerningsmannen er i 30-årene. Dette ble noe senere korrigert til at han er 19 år gammel. 19-åringen ble kjørt til legevakten for sjekk.

– Under forfølgelsen av den stjålne bilen kjørte mistenkte inn i en politibil og skadet denne, meldte politiet.

I tillegg ble noen vinduer og et par betongblokker tilhørende Mediegården skadet.

Saken oppdateres.



ALLE FOTO: CAROLINE TEINUM GILJE











Sigve Kolstad, innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, i midten.