Ranet ansatt og rømte fra ungdomssenter

Ranet fant sted på et ungdomssenter/barnevernsinstitusjon den 19. september i fjor. 17-åringen og to andre ungdommer befant seg på stedet, og sammen bestemte de at de skulle få tak i en nøkkel og ta seg ut av institusjonen.

Fornærmede var en av fire ansatte som var på jobb denne dagen og hun befant seg på et lite kjøkken da 17-åringen kom inn. Hun ba ham om å gå ut, siden han ikke hadde lov å være der. Dette gjorde han ikke og i stedet kom de to andre ungdommene inn på kjøkkenet.

De tre gikk mot henne og omringet henne, slik at hun måtte rygge og ble stående inn mot kjøkkenbenken.

Fornærmede har forklart at hun prøvde å komme seg unna, men at hun ikke klarte dette da ungdommene sto så tett innpå henne. Hun forklarte også at det var mange hender og at en av ungdommene klarte å få tak i nøkkelen som hang i en snor i beltet hennes.

Samtidig som hun prøvde å få tak i denne kom det fram en saks og en av ungdommene klippet av snoren som nøkkelen var festet med.

Ungdommene sprang deretter ut fra kjøkkenet, og brøytet seg forbi en av de andre ansatte som var på vakt og låste seg ut av institusjonen.

LES OGSÅ: Serverte gutter sprit og befølte dem

Livstruende

I retten forklarte fornærmede at hun opplevde situasjonen som livstruende, særlig når det kom fram en saks. Hun skrek høylytt av frykt for eget liv og hendelsen har i ettertid hatt betydelige konsekvenser for henne.

17-åringen ble også dømt for et annet ran som fant sted på Lagård gravlund i Stavanger natt til den 18. april i fjor.

Sammen med en annen person som slo fornærmede i ansiktet skal de ha holdt fornærmede. Etter dette forsynte de seg med en e-sigarett, en ring og før de rev til seg en ryggsekk som inneholdt en PC og en klokke.

LES OGSÅ: – Ti menn tok hevn – mishandlet medlemmer av MC-klubb

Fulgte etter gutt

På morgenen den 28. mai i fjor fikk politiet melding om to berusede ungdommer som fulgte etter en gutt som var på vei til skolen.

En av ungdommene var 17-åringen. Da han ble spurt av politiet opplyste han uriktig navn, og da han ble ransaket av politiet ble det beslaglagt 27 narkotiske tabletter som 17-åringen hadde i bukselommen.

Urinprøve tatt av ham har også påvist bruk av amfetamin, hasj og narkotiske tabletter.

I forbindelse med straffeutmålingen mente Jæren tingrett at straffen i utgangspunktet skulle ha vært fengsel i omkring ett år.

Samtidig la retten vekt på at han var bare 16 år gammel da ranene fant sted.

Det gjorde at retten kom til at skulle dømmes til 358 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på halvannet år.

Den subsidiære straffen ble fengsel i ett år.

LES OGSÅ: Jente (17) tok med seg biffkniv og dro for å finne noen tilfeldige personer hun kunne drepe